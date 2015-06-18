Згуладзе: "Мы набирали людей, которые умеют уважать и себя, и других"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказала замминистра внутренних дел и создательница украинской патрульной службы Эка Згуладзе.

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"Кто-то, возможно, думает, что это какая-то фасадная реформа. Полицейских красиво одели, быстренько чему-то научили, американцы тут бегали… Это не так. Представьте, что вы строите дом. Вы начнете с фундамента. Так вот, полицейский на улице - это и есть фундамент системы", - отметила Эка Згуладзе.

Также замминистра сообщила, что в ближайшее время ведомство начнет менять систему участковых и специальных подразделений. "Мы действуем комплексно и создаем абсолютно новые структуры. И в них люди хотят работать, причем не только из-за хороших зарплат, а и отношений в коллективе. Мы набирали людей, которые умеют уважать и себя, и других", - подчеркнула Эка Згуладзе.

На вопрос о том, должна ли полиция пользоваться оружием, замминистра ответила: "Да, чтобы защитить себя и других".

Полный текст интервью Эки Згуладзе читайте в выпуске журнала "Новое время" 19 июня.