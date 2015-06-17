Вступил в силу новый порядок пересечения линии столкновения на Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. В повестку было внесено около 40 поправок, которые позволят упростить систему получения пропуска для пересечения линии столкновения.

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Теперь бумажных пропусков не будет. Достаточно направить информацию по электронной почте, получить подтверждение о ее обработке и уведомление о разрешении. При таких условиях гражданину будет достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность – все бесплатно.

Документы можно по-прежнему подавать в пункты приема или на КПВВ, отправлять обычной почтой или посылать скан-копии на электронные адреса соответствующих групп; в случае отправки документов и заявления по электронной почте заявитель должен получить автоматический ответ-подтверждение. Каждому заявителю будет присвоен индивидуальный код, с помощью которого он сможет отслеживать ход рассмотрения заявления на специально созданном для этого сайте.

Отметим, что решение о включении в реестр тех, кто подал документы, будет сообщаться заявителю на его электронный адрес, указанный в заявлении.

Вместе с тем расширен перечень случаев, в которых могут отказать в пропуске для пересечения линии столкновения.

Важным нововведением является возможность пересечения линии столкновения без пропуска в случае угрозы жизни и здоровью. Только по решению руководителя Координационного центра − без разрешения − смогут перейти лица, которые были вынуждены покинуть свое место жительства, чтобы избежать негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в исключительных случаях при отсутствии необходимых документов.

Определены условия пересечения линии столкновения лицами, которые родились в 1998 году и позже, и из-за проведения АТО не смогли получить паспорт гражданина Украины.

Они пересекают линию столкновения при условии предъявления копии или оригинала свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего личность и дает возможность идентифицировать человека, обязательно с сопровождающим лицом.

Определены условия пересечения линии столкновения детьми, которые родились на неконтролируемой территории после начала проведения АТО и, соответственно, не имеют свидетельства о рождении.

В соответствии с порядком осуществляется при предъявлении паспорта лицами, в сопровождении которых ребенок оставляет неконтролируемую территорию, и разрешением (пропуском).

Среди весомых дополнений порядка – упрощение для перевозки гуманитарных грузов, наличие экономического блока в части сотрудничества с фискальными органами. Для этого на сайте размещено 9 приложений к порядку – образцы форм для оформления грузов, уточненный перечень вещей для беспрепятственной перевозки и тому подобное.

Пересечение линии столкновения на личном автотранспорте теперь возможен при наличии технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности на автотранспорт (либо нотариально заверенной доверенности), то есть отдельный пропуск на автотранспорт больше не нужен.