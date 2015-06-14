Новую электронную систему пропуска на Донбассе презентуют на следующей неделе - Наливайченко

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"На следующей неделе по моему поручению штаб Антитеристичного центра при Службе безопасности Украины презентует разработанную уже вместе с общественными организациями "Донбасс SOS", луганскими и другими нашими партнерами новую электронную пропускную систему для граждан", - заявил Наливайченко.

Председатель СБУ соглашается с тем, что надо четко на будущее урегулировать возможность доставки медикаментов на оккупированные территории такими организациями как Международное общество Красного Креста и "Врачи без границ".

В этой связи глава СБУ отметил, что медикаменты нужно доставлять для простых граждан, а не террористов, и не для того, чтобы они цинично торговали ими.

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"Они сейчас, кстати, торгуют людьми, когда наши гражданки оказываются аж в Китае, и мы вынуждены задействовать и министерство внутренних дел... чтобы остановить работорговлю", - сказал Наливайченко.

По его словам, линия столкновения является той чертой, где террористы останавливают усилия правительства и гуманитарных организаций для помощи людям.

Также глава СБУ отметил, что "жестко должна быть перекрыта раз и навсегда поставка любых товаров для террористов".

Читайте такжеНаливайченко: Меня кресла не интересуютРанее УНИАН сообщал, что в организации "Донбасс SOS" отмечают неэффективность и нежизнеспособность пропускной системы на Донбассе.

На основании обращений на "горячую линию" организации "Донбасс SOS" перечисляет основные проблемы.

Электронная систему пропусков официально не запущена, она работает в тестовом режиме. Оперативная информация о ее работе на официальных сайтах отсутствует. Постоянно ходят слухи, что электронная почта того или иного сектора не работает.