Власть продолжит жестко контролировать линию разграничения - Турчинов

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Секретарь СНБО отметил, что власть не может снять контроль на пропускных пунктах вдоль линии разграничения.

"Пока российская военщина контролирует часть нашей границы вдоль Луганской и Донецкой областей, мы не можем снять блокпосты, потому что, ну извините, это фактически возможность открытой агрессии и открытой экспансии терроризма, сепаратизма и т.д.", - отметил Турчинов.

Поэтому, как подчеркнул секретарь СНБО, "пока не будет перекрыта граница, линия разграничения будет жестко контролироваться".

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Турчинов объяснил, что с одной стороны, Украина готовится к отражению агрессии, а с другой - необходимо защитить страну от экспорта терроризма и проникновения разведывательно-диверсионных групп.

Также он прокомментировал решение террористической организации "ЛНР" перекрыть последний пункт пропуска для граждан в Луганской области.

"И такие действия "лугандоновцев", они безусловно работают исключительно против тех граждан, которые находятся на оккупированной ими территории", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что Россия готовится к новому вторжения и развязывания агрессии на востоке Украины.