В Украине вырос уровень свободы, но остаются проблемы с коррупцией и нападениями на журналистов - Freedom House

По мнению экспертов, в украинском медиапространстве наблюдается плюрализм мнений, но большое количество СМИ также находятся в собственности и под контролем бизнес-магнатов.

В Украине улучшилась ситуация со свободой, но страна все еще остается «частично свободной». Неподконтрольные территории Донбасса и оккупированный Россией Крым назвали несвободными территориями.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Freedom House «Свобода в мире 2019».

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В рейтинге свободы Украина поднялась на две позиции — с 60 на 62.

В целом эксперты анализировали ситуацию в 195 странах и территориях. Так, 83 из них признали «свободными», 63 — «частично свободными» и 49 — «несвободными».

Так, в отчете говорится, что после революции в 2014 году, Украина приняла «положительные реформы», однако остается проблема с коррупцией.

«Часто происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств; при этом работники полиции часто неправильно реагируют на такие нарушения», — отметили эксперты.

В отчете вспомнили о нападении на черкасского журналиста Вадима Комарова, после которого он впал в кому и через 40 дней умер. Также вспомнили о задержании трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По мнению экспертов, в украинском медиапространстве наблюдается плюрализм мнений, но большое количество СМИ также находятся в собственности и под контролем бизнес-магнатов.

«Президент Зеленский получил значительную поддержку от медиа, подконтрольных магнату Игорю Коломойскому, связанному с банковским бизнесом. Другие партии также освещаются в позитивном ключе в дружеских к ним СМИ», — говорится в отчете.

Эксперты отметили, что Зеленский иногда отказывается отвечать на вопросы журналистов, а его сотрудники периодически не допускали журналистов в помещения, которые они по закону имеют право посещать.

Напомним, в прошлом году Freedom House отметил, что уровень свобод в Украине несколько ухудшился.