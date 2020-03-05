Проектировщики нового яхт-клуба в Одессе разработали уникальный комплекс берегозащитных и противооползневых работ

ООО "Варда Плюс", которое реализует инвестиционный проект по строительству нового яхт-клуба в Одессе, проведет на участке строительства уникальный для города комплекс работ по инженерной защите территории.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Берегозащитные и противооползневые работы будут включать в себя увеличение территории пляжа в 2,5 раза, создание сети ливневых лотков и дренажных галерей, реновацию штольни, укрепление склона контрфорсной стеной из буронабивных свай диаметром 1 м, которые будут заглублены на 22 м и т.д.

Согласно заявлению компании, противооползневые сооружения, которые будут возведены во время строительства, а также комплекс других мероприятий, полностью соответствуют нормам, действующим на территории Украины.

"А главное – обеспечивают защиту от потери устойчивости склона с коэффициентом надежности 1,2 для основного сочетания нагрузок и 1,15 для аварийного (с учетом сейсмических воздействий интенсивностью 7 баллов). Таким образом указанный участок склонов будет иметь лучшую систему защиты на протяженности от Черноморки до Одесского порта", - подчеркнули в ООО.

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При этом в компании добавили, что в настоящее время технические средства отвода сточных вод на этом участке находятся в критическом состоянии. А штольня № 5 заполнена техногенно опасной смесью из ливневой воды и канализационных стоков, в т.ч. от незаконных подключений. Это создает опасность для экологии Черного моря и всего города. В свою очередь запланированные работы по реновации штольни №5 и строительству новых средств отвода сточных вод позволят внедрить их очистку. Это уменьшит нагрузку на экологию побережья и улучшит качество морской воды.

Для инженерного контроля намыва территории пляжа будет привлечена компания из Нидерландов, которая является мировым лидером в проведении подобных работ.

"Территория пляжа не относится к участку строительства. А намыв будет осуществляться с целью инженерной защиты территории. Таким образом, после завершения работ, громада Одессы получит новый пляж, который будет в 2,5 раза больше, и при этом останется открытым для жителей и гостей города", - отмечается в заявлении пресс-службы, добавив, что ведущие специалисты Украины в сфере инженерной защиты территории одобрили запланированные работы.

Стоимость будущих работ компания оценивает примерно в 20% от общего объема инвестиций в строительство яхт-клуба, который составляет EUR 55 млн.