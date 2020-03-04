В украинских судах усилят меры безопасности после инцидента с гранатой в райсуде Одессы

Во время судебного заседания обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату, которую он смог пронести в зал суда.

В украинских судах усилят меры безопасности после инцидента в Приморском районном суде Одессы, в котором обвиняемый в убийстве Вячеслав Гарькавый угрожал взорвать гранату, которую он смог пронести в зал суда.

Об этом сказано в заявлении Высшего совета правосудия на сайте «Судебной власти Украины».

Отмечается, что 3 марта совет рассмотрел сообщение судей указанного райсуда Виктора Иванова и Вячеслава Бондаря, которые оказались заложниками в зале заседаний, где обвиняемый угрожал взорвать гранату, которая впоследствии оказалась муляжом.

Изучив ситуацию, Высший совет правосудия решил обратиться в Службу судебной охраны с просьбой усилить охрану судов и судей во время рассмотрения уголовных дел.

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В Государственную судебную администрацию - по поводу проверки организации работы судов и обеспечения их техсредствами - системами видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, ручными металлоискателями, турникетами, камерами хранения.

Кроме того, совет обратится к Национальной гвардии Украины и в МВД относительно проведения служебного расследования обстоятельств, изложенных Ивановым и Бондарем.

В частности, с просьбой проверить соблюдение требований Инструкции по организации конвоирования и содержания в судах обвиняемых.

Также совет обратится в Офис Генерального прокурора, СБУ и Национальную полицию с требованием предоставить информацию о раскрытии и расследовании дела, открытого в связи с вышеназванным происшествием.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Приморском районном суде Одессы вооруженный гранатой обвиняемый в убийстве Вячеслав Гарькавый взял в заложники судей. Начальнику регионального главка Нацполиции Олегу Беху удалось убедить мужчину в необходимости сдать боеприпас. Экспертиза показала, что это был муляж. В полиции назначено служебное расследование. Подозреваемый временно переведен из СИЗО в ИВС. Он утверждает, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано.

Почти все участники судебного процесса, находившиеся в зале, были выведены из зала, в котором около двух часов оставались в заложниках судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь.