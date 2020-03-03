Завтра истекает срок ареста: фигуранта дела Гандзюк Павловского забрали на "скорой" из суда (видео)

Адвокат и активисты считают, что таким образом Павловский срывает заседание суда.

Завтра у фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат семьи Екатерины Гандзюк Евгения Закревская.

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Она отмечает, что в Печерском районном суде Киева еще вчера должны были рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Павловскому, однако его защитники заявили отвод судье, а потом вообще исчезли с судебного заседания.

Закревская добавила, что после того, как Павловскому был назначен бесплатный адвокат, он начал «симулировать болезненное состояние»: «Хроники рассмотрения продлении меры Павловскому: отвод судьи (отказали сегодня утром, неявка защитников (привлекли адвоката БПД). Теперь вот клетчатое одеяло»

Адвокат добавила, что в судебном заседании - технический перерыв до 18:00.

На странице в Facebook «Кто заказал Катю Гандзюк?» также отмечается, что Павловский срывает заседания суда, симулируя плохое самочувствие. «Активно симулирует плохое самочувствие, показательно теряет сознание от синяков. В настоящее время скорая забрала его из суда», - говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали с судебного заседания Игоря Павловского, обвиняемого по делу убийства Екатерины Гандзюк.



Печерский суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении срока содержания Павловского под стражей — действующий срок истекает завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта.

В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч.1 ст.396 Уголовного кодекса Украины).