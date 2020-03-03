Жена черновчанина с коронавирусом находится в самоизоляции в своей квартире - Минздрав

С женщиной в постоянном контакте находится медицинский работник.

Женщина, которая путешествовала вместе с супругом, заболевшим коронавирусной инфекцией после поездки в Италию, находится в самоизоляции в своей квартире.

Читайте такжеВ Украине зафиксирован первый случай коронавируса

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает 112 Украина.

"Жена сегодня находится в самоизоляции в своей квартире без каких-либо симптомов ОРВИ. С ней в постоянном контакте находится медицинский работник. В случае появления симптомов она также будет исследована, будут взяты образцы на исследование, и в случае необходимости будет проведена ее госпитализация", - рассказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, первый в Украине случай заболевания зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.