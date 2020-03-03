Коронавирус в Украине: Минобразования рассказал о ситуации с учебным процессом

Случай заражения зафиксировали в Черновицкой области.

В пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что по состоянию на 3 марта учебный процесс в учебных заведениях Черновицкой области, где обнаружили коронавирус, продолжается.

Об этом по телефону ТСН.иа рассказали в пресс-службе ведомства.

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По словам начальника управления информационной политики и коммуникации МОН Татьяны Голубовой, сейчас вопрос о введении карантина решается и будет принят после консультации с местными властями.

"Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений касательно предотвращения и профилактики коронавируса. В настоящее время учебный процесс в Черновицкой области продолжается, а дальнейшие действия относительно карантина мы будем решать с местной властью", - сказала Татьяна Голубова.

Напомним, 3 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом из Китая COVID-19.