В Госпогранслужбе рассказали, сколько людей не смогли выехать в РФ из-за отсутствия загранпаспорта

С 1 марта действуют новые правила выезда из Украины в Россию.

За первые сутки действия новых правил пересечения границы Украины с Россией в РФ не сумели попасть 14 человек.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает ТСН.

С 1 марта выезжать в РФ из Украины можно исключительно по загранпаспорту. За первые сутки границу с Россией пересекли порядка 7 тысяч человек. У 14 необходимого документа с собой не оказалось.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении - для лиц до 16 лет.

Эти нововведения начали действовать с 1 марта. В России же намерены впускать граждан Украины на свою территорию и по обычным паспортам.