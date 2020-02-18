В РФ обещают сохранить действие внутренних украинских паспортов на своей территории после 1 марта
В России намерены сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта - дня, когда украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам.
Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявили в пресс-центре российского МВД.
"Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали сказано в сообщении.
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Там также уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в России, в том числе, регламентируются межправительственным соглашением от 1997 года, которое продолжит действовать в РФ.
"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам", - заявили в МФД РФ.
Как сообщал УНИАН, 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам понадобится загранпаспорт. Соответствующее решение в декабре принял Кабинет министров Украины.