В РФ обещают сохранить действие внутренних украинских паспортов на своей территории после 1 марта

Украинцы с 1 марта смогут выехать в Россию только по загранпаспорту.

В России намерены сохранить действие внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта - дня, когда украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам.

Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявили в пресс-центре российского МВД.

"Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраинцы вскоре получат безвиз с пятью странами, в планах МИД – еще один туристический уголок

Там также уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в России, в том числе, регламентируются межправительственным соглашением от 1997 года, которое продолжит действовать в РФ.

"Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам", - заявили в МФД РФ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам понадобится загранпаспорт. Соответствующее решение в декабре принял Кабинет министров Украины.