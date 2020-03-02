"Есть прогнозы": Гончарук рассказал, как может повлиять на украинцев новое требование по поездкам в РФ

По словам премьера, это нововведение приведет к тому, что у украинцев появится больше иностранных паспортов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нововведение о пересечении границы с Российской Федерацией лишь по заграничному паспорту будет побуждать украинцев оформить этот документ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

«Я думаю, это приведет к тому, что у украинцев появится больше загранпаспортов. Это еще один стимул получить этот необходимый документ. Как это повлияет, покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы»,- отметил премьер.

По его словам, Государственная миграционная служба обязательно будет следить за тем, как повлияет это нововведение.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правительство своим решением приостановило действие положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении - для лиц до 16 лет.

В конце февраля в Госпогранслужбе напомнили, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.