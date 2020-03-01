Возле Верховной Рады появился почетный караул Нацгвардии (фоторепортаж)

В дни несения почетного караула на площади Конституции будут торжественно поднимать флаг Украины.

Возле Верховной Рады в выходные и праздничные дни будут нести почетный караул бойцы Национальной гвардии.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня возле парламента состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия традиции несения почетного караула нацгвардейцами, который будет сопровождаться торжественным поднятием Государственного флага Украины.

В мероприятии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Разумков отметил, что такая традиция "это хорошо, это празднично, это дань уважения государственному флагу". По его словам, почетный караул Нацгвардии возле парламента будет в выходные и праздничные дни.