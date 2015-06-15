Одесские катакомбы предлагают передать под защиту ЮНЕСКО

Как сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, предлагается включить в досье уникальные артефакты Одессы: каменоломни протяженностью более 2,5 тыс. км, конгломерации старых одесских двориков и регулярную квартальную планировку, организованную по принципу трудов Геродота.

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В сообщении отмечается, что на прошлой неделе в катакомбах состоялось выездное заседание оргкомитета 2-й международной научно-практической конференции "Сохранение исторической застройки центра Одессы путем включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО". Место для проведения заседания выбрано в связи с тем, что катакомбы предлагается включить в номинационное досье для включения исторического центра Одессы в список ЮНЕСКО, разрабатываемое Научно-исследовательским институтом памятникоохранных исследований Министерства культуры.

В настоящее время, после консультаций со специалистами Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, предложено расширить номинацию и сделать ее серийной.