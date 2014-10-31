Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил резолюцию по мониторингу ситуации в Крыму



Об этом УНИАН сообщили в департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

«30 октября 2014 года завершила работу 195-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО. В ходе последнего пленарного заседания сессии были утверждены проекты резолюций, предварительно одобренные соответствующими отраслевыми комиссиями», - говорится в сообщении.

Исполнительный совет окончательно утвердил принятую 23 октября 2014 г. Комиссией по вопросам программы и внешних отношений резолюцию «Мониторинг со стороны ЮНЕСКО ситуации в Автономной Республике Крым (Украина).

Во время защиты украинского проекта в рамках Комиссии глава делегации Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подчеркнул значение резолюции, которая базируется на основополагающих принципах международного права. Руководитель украинской делегации выразил уверенность, что одобрение этого документа будет иметь продолжительное влияние на будущее ЮНЕСКО.

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Член правительственной делегации Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров привлек внимание государств-членов ЮНЕСКО на многочисленные нарушения прав человека на полуострове, в частности, в сферах образования, культуры, вероисповедания и свободы самовыражения, а также притеснение коренного народа Крыма.

В соответствии с одобренной резолюцией, которая де-факто признала принадлежность Автономной Республики Крым Украине, генеральный директор Организации должен представить доклад по результатам осуществленного в АРК мониторинга в сферах компетенции ЮНЕСКО во время следующей 196-й сессии Исполнительного совета.