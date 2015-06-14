Экс-заместитель генпрокурора является фигурантом дела о пожаре на нефтебазе - Наливайченко

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Наливайченко подчеркнул, что никто не остановит СБУ относительно расследования дела об экоциде и коррупции заместителя генпрокурора в октябре 2014 года.

"Уже предоставлены генеральному прокурору, официально мною направлено в виде письма и доказательств, которые Служба безопасности собрала в уголовном производстве по статье 441 Уголовного кодекса Украины", - отметил председатель СБУ.

По словам Наливайченко, заместитель генерального прокурора является тем лицом, которое может обоснованно подозреваться в совершении особо тяжкого преступления с последствиями экоцида и жителей Киевской области и, собственно, Васильковского района.

"Я подчеркиваю, и официально заявляю всем, кто пытается скрыть эти доказательства, пытаясь через повестку заткнуть рот СБУ... не заткнете. Я заявляю, что это лицо, бывший заместитель генерального прокурора, является фигурантом уголовного дела", - подчеркнул глава СБУ.

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Он заявил, что генеральному прокурору Украины Виктору Шокину по этому вопросу были предоставлены официально все материалы.

"Все материалы, которые предоставлены были официально и генеральному прокурору, если вы их читаете, завтра в 11:00 я являюсь в то помещение, где как раз работал печально известный Ринат Кузьмин, Виктор Пшонка.., и вы нас еще в оппозиции запугивали, не запугаете, будут предоставлены доказательства, я буду требовать уже там, чтобы был задержан, а не бежал из страны в который раз высокопоставленный чиновник, причастный к экоциду", - заявил Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы «БРСМ-Нафта» под Киевом, где произошел пожар, является один из бывших заместителей генпрокурора.

“Мы сейчас прорабатываем материалы и показываем их генеральному прокурору. Это заместитель генпрокурора, который работал в октябре 2014 года и через оффшоры, и через другие аффилированные структуры был совладельцем этой незаконной нефтебазы”, - сказал Наливайченко.

Он не назвал фамилию этого бывшего чиновника.

“А то опять назовем, а вы будете говорить, что снова сбежал”, - отметил председатель СБУ.