В России к четырем годам колонии приговорили якобы экс-бойца "Правого сектора"

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве бывшего украинского добровольца из "Правого сектора" Игоря Пирожка.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - сообщили в УФСБ.

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Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД.

По версии российского следствия, в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в ряды «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Борзые» (Борзые).

В ФСБ заявляют, что в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где проживал по различным «конспиративным адресам» и «распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью привлечения граждан РФ к деятельности организации».

Позже «Правый сектор» опроверг связь с задержанным в Москве украинцем Пирожком.