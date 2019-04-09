Опубликовано видео задержания в Москве «украинского экстремиста» Пирожка

На видео можно видеть, как в квартиру гражданина Украины вламываются сотрудники СОБРа.

В сети появилось видео ФСБ, на котором запечатлено задержание в Москве украинца Игоря Пирожка. Российские силовики объявили его членом «Правого сектора» и обвинили в подготовке к "ведению партизанской войны против России".

Читайте такжеВ Киеве взорвали авто офицера украинских спецслужб - журналист (фото, видео)

Видеозапись опубликована, в частности, на Youtube-канале "Московской газеты". На видео можно видеть, как в квартиру Пирожка вламываются сотрудники СОБРа.

Далее мужчина отвечает на вопросы на камеру. В частности, говорит, что не понимает причин своего задержания.

Ранее о задержании украинца сообщила пресс-служба ФСБ РФ. По версии российского следствия, в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Хорти» («Борзые»).

В ФСБ заявляют, что в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где проживал по различным «конспиративным адресам» и «распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России («организация деятельности экстремистской организации»).