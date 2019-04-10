«Правый сектор» опроверг связь с задержанным в Москве украинцем Пирожком

В ПС подчеркнули, что организация не несет никакой ответственности за деятельность этого лица.

Гражданин Украины Игорь Пирожок, которого российские силовики задержали в Москве и объявили членом «Правого сектора», пытался вступить в ряды организации в 2014 году, но безуспешно. С того времени ПС не имеет к нему никакого отношения.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Правого сектора».

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«Игорь Пирожок действительно пытался примкнуть к "Правому сектору" в течение нескольких недель весной 2014 года. Однако, во время проверки данного лица выяснилось, что он занимается распространением порнографических материалов. Для этого пользовался коррупционными связями в ГУ МВД РФ по Москве.

Сразу были приняты необходимые дисциплинарные меры в отношении гражданина Пирожка. После чего он сбежал в Российскую Федерацию. Подробности его проживания на территории РФ нам неизвестны, поскольку с того времени мы не имеем к его судьбе никакого отношения», – говорится в сообщении.

В ПС подчеркнули, что организация не несет никакой ответственности за деятельность этого лица.

В организации подвергли сомнению информацию росСМИ о том, что у Пирожка якобы нашли символику, литературу и снаряжения организации.

«До разоблачения Игоря Пирожка, он ничем, кроме распространения порнографии не занимался. Также сомнительна его принадлежность к любому патриотическому движению, поскольку его криминальный бизнес работал под «крышей» полиции Москвы», – подчеркнули в ПС.

Накануне о задержании украинца сообщила пресс-служба ФСБ РФ. По версии российского следствия, в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в ряды «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Борзые» (Борзые).

В ФСБ заявляют, что в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где проживал по различным «конспиративным адресам» и «распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью привлечения граждан РФ к деятельности организации».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России («организация деятельности экстремистской организации»).