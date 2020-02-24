"РФ отправляет на смерть почти детей": журналист опубликовал "паспорт" уничтоженного на Донбассе 19-летнего диверсанта

На днях боевики пытались захватить украинские позиции .

Командование российских оккупационных войск на Донбассе отправляет воевать почти детей.

Об этом заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, опубликовав "паспорт", выданный боевиками "ЛНР" уничтоженному на днях диверсанту.

"Это "паспорт ЛНР", который был у диверсанта, застреленного 22 февраля бойцами 93-й бригады возле Бахмутской трассы. Как раз там, где несколько дней назад, 18 февраля, боевики пытались захватить украинские позиции. Обратите, пожалуйста, внимание на дату рождения этого человека. Боевику было девятнадцать. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей. Когда началась война, ему было четырнадцать. И, наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузы, в "подразделения" наемников", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, погибший родился в селе Чернухино неподалеку от оккупированного Дебальцево. "Как знать, если бы пять лет назад Вооруженные Силы Украины не покинули Дебальцево, этот парень остался бы жив. Судьба его была бы другой. Жаль", - пишет журналист.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 февраля, ночью, боевики предприняли попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады вблизи высоты 195 вблизи села Крымское на Бахмутской трассе, в этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Был захвачен боевика, который скончался от полученных ранений.