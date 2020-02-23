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В Стамбуле состоялся митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма (фото)

23:50, 23 февраля 2020
Общество
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Турция не признает аннексии Крыма / фото facebook.com/CGUinIstanbul

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

В митинге приняли участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов и Украинского культурного общества.

«Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень затруднительном положении - они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, обучаться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям за свою национальность и религию», - отметила в заметке о проведении митинга корреспондент Украинского культурного общества Алия Усенова.

Активисты провели митинг в Стамбуле / фото facebook.com/CGUinIstanbul

Как сообщал УНИАН, 20 февраля исполнилось шесть лет со дня начала оккупации Россией Автономной республики Крым.

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