Спасатели ликвидировали пожар на складе пенопласта в пригороде Киева
14:15, 12 июня 2015Общество
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Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на складе пенопласта в г. Бровары под Киевом.
На помощь основным силам были направлено сельские пожарные команды / mns.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 13:17 пожар ликвидирован. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, для быстрой ликвидации пожара на помощь основным силам были направлены сельские пожарные команды рядом расположенных сел – Красиловка и Требухов.
Напомним, по состоянию на 10:17 силами спасателей пожар был локализован.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, в городе Бровары под Киевом на улице Радистовпроизошел пожар на местном складе с минеральной ватой и пенопластом.
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