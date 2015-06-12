Спасатели ликвидировали пожар на складе пенопласта в пригороде Киева

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 13:17 пожар ликвидирован. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, для быстрой ликвидации пожара на помощь основным силам были направлены сельские пожарные команды рядом расположенных сел – Красиловка и Требухов.

Напомним, по состоянию на 10:17 силами спасателей пожар был локализован.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, в городе Бровары под Киевом на улице Радистовпроизошел пожар на местном складе с минеральной ватой и пенопластом.