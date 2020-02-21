В Меджлисе пояснили, чем грозит для Крыма возобновление поставок воды с материковой Украины

Подав воду оккупантам, Украина может тем самым признать аннексию, считает Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что возобновление водоснабжения оккупированного Крыма с материковой Украины даст РФ возможность переселить на полуостров до трех миллионов российских граждан.

Об этом Чубаров заявил в эфире Радио НВ.

"Для меня подача воды означает возможности развития Крыма [в направлении] того, чтобы переселить один-два-три миллиона россиян и окончательно вытеснить крымских татар и этнических украинцев, которых оккупанты считают нелояльными", - отметил Чубаров.

Он также считает, что возобновление поставок воды в Крым до его деоккупации будет означать признание законности аннексии полуострова, а юго-восточные территории Украины в этом случае будут "дезинтегрированы".

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"Я думаю о том, что россиянам больше нужно: сама вода как физическая субстанция или просто обыгрывание, использование этой темы? И я прихожу к мысли о том, что не сама вода. Россиянам всегда были "до одного места" жизни своих граждан, - чтобы они еще волновались за жизнь тех людей или территории, которую они оккупировали? ... Вода может быть инструментом, который приведет их к контролю над Украиной", - пояснил глава Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.

Позже Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.