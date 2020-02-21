Разбитое стекло и дыра в окне: в сети появились фото автобуса, который вез эвакуированных из Китая украинцев

Накануне полиция задержала более двух десятков участников протестов.

Появились фото автобуса, доставлявшего украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, из харьковского аэропорта в поселок Новые Санжары на Полтавщине.

Снимки опубликовал в Facebook журналист Александр Махов, который сопровождал людей во время эвакуации.

"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", - написал он.

На фото видно, что у автобуса разбито лобовое стекло, а в одном из окон в салоне от камней образовалась дыра.

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Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители вчера протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

По факту массовых беспорядков правоохранители задержали 24 человека, им грозит до восьми лет заключения.