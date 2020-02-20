В центре Одессы неизвестные раздавали листовки с призывом не принимать эвакуированных из Уханя - соцсети

Листовки якобы раздавали от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора. Пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора назвали раздачу листовок провокацией и выступили с официальным заявлением.

В центре Одессы сегодня раздавали листовки с призывом не принимать в Украине людей, эвакуированных из китайского города Ухань.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

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В частности, указывается, что возле Свято-Успенского собора Московского патриархата по улице Преображенской, прохожим раздавали листовки с призывом против приема в Украине пассажиров самолета.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — приводится текст листовок, раздаваемых от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора.

В свою очередь, пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора назвали раздачу листовок провокацией и выступили с официальным заявлением.

В частности, они назвали происходящее (раздачу листовок) провокацией, а неизвестные нарочито распускают слухи, создают панику и «нагнетают общественное противостояние в связи с возвращением в наш город соотечественников из Китая».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.

На место вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.