Qiwi и PayPal заблокировали сбор пожертвований для боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Об рассказал глава компании Сергей Солонин газете The New York Times, часть счетов были заблокированы из-за нарушения правил пользования системой, другие Qiwi позже заблокировала после обращения журналистов, сообщает "Новое время".

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Издание отмечает, что сборщики пожертвований для Донбасса, понимая насколько сложно ограничивать эти финансовые потоки, создают новые учетные записи. Журналисты приводят пример, как 20 апреля группа под названием Бэтмен сообщила в соцсетях, что ее счет в Сбербанке заблокирован. Но уже 18 мая она обновил страницу, добавила новый номер счета Qiwi и призыв: "Донбасс нуждается в вашей помощи".

Также выяснилось, что сторонники боевиков собирают деньги через иностранные банки, в том числе через Citibank, JPMorgan Chase и Deutsche Bank. Как рассказал на условиях анонимности представитель одного из финучреждений, его банк заблокировал перевод организации супруги главаря боевиков Павла Губарева Екатерины Губаревой Гуманитарный батальон Новороссия.

"В то время как большинство пожертвований, по всей видимости, поступает из России, организации также привлекают средства из-за рубежа с помощью крупных американских и европейских финансовых институтов, в том числе банков и компаний, таких как Western Union и PayPal, хотя многие из групп находятся под международными санкциями", - пишет газета.

Автор пишет, что в PayPal, которая в прошлом имела неприятности из-за обработки платежей юридических лиц в Иране, Судане и на Кубе, на вопрос о счетах, связанных с Украиной и с электронной почтой в России, заявили, что ни один из таких счетов не действителен.