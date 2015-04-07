Командир боевиков рассказал о попытке чеченцев закопать Губарева

07:40, 07 апреля 2015
Война
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Чеченцы, воюющие на стороне боевиков "ДНР", пытались закопать живьем одного из лидеров донецких сепаратистов Павла Губарева.

Губарева якобы пытались закопать

Об этом рассказал командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский в интервью Forbes.

Он назвал произошедшее "скандалом".

Читайте такжеКадыровцы похитили и подвергли Губарева "грубому насилию" в отместку за убитых товарищей - СМИ"Чеченцы похитили одного из зачинателей донецкого сепаратизма, уважаемого в регионе Павла Губарева, и попытались закопать его живьем. Якобы Губарев нелестно отозвался о Рамзане Кадырове", - пересказывает издание слова Ходаковского.

Как заявил боевик, уже "в процессе закапывания" выяснилось, что оскорбления Кадырова - утка. Инцидент замяли, но чеченцев из Донбасса после этого якобы «попросили».

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