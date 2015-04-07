Командир боевиков рассказал о попытке чеченцев закопать Губарева

Об этом рассказал командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский в интервью Forbes.

Он назвал произошедшее "скандалом".

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Как заявил боевик, уже "в процессе закапывания" выяснилось, что оскорбления Кадырова - утка. Инцидент замяли, но чеченцев из Донбасса после этого якобы «попросили».