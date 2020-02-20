На Николаевщине люди устроили акцию протеста на трассе, перекрыв ее (фото, видео)

Акция протеста не связана с эвакуацией украинцев из Китая.

В Николаевской области жители села Константиновка Новоодесского района перекрыли трассу национального значения Н-24 (Николаев - Вознесенск - Благовещенское), требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник.

Как сообщают "Никвести", акция протеста связана с формированием территориальных громад в их районе. Селяне возмущены, что чиновник проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной громады. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

"Сейчас протестующие безостановочно ходят по пешеходному переходу по трассе, тем самым остановив движение по дороге. На месте находится полиция. На трассе начала образовываться пробка из легковых и грузовых автомобилей - с обеих сторон стоит примерно по 50 автомобилей. Протестующие согласились пропускать только автомобили скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине сегодня перекрыли дорогу, выступая против размещения в регионе людей, доставленных из охваченного коронавирусом Китая.