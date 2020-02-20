В МВД отреагировали на протесты на Полтавщине: установили десяток "наиболее агрессивных" людей (фото)

Участники протестов заблокировали дорогу.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали протесты на Полтавщине, где люди активно выступают против размещения в регионе украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая.

Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители призывают местных жителей не нарушать действующее законодательство Украины.

"Сегодня около 7:00 в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", - говорится в сообщении.

В МВД добавляют, что для прекращения правонарушения установили больше десятка "наиболее агрессивно настроенных людей", разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели профилактические беседы.

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"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан, призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - заявил руководитель полиции Полтавщины Иван Выговский.

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы вдоль автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

Утром на въезде в поселок начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.