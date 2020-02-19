В ГБР раскрыли подробности дела против бойца "Омеги", задержанного по подозрению в расстрелах на Майдане

Задержали его после того, как собрали необходимое количество доказательств, поясняют в ГБР.

Задержанный накануне экс-боец спецподразделения Внутренних войск "Омега" подозревается в расстрелах участников акций протеста во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом рассказал следователь Госбюро расследований Андрей Ена, передает hromadske.

По данным следствия, расстрелы митингующих он осуществлял совместно с сотрудниками "Беркута" 20 февраля 2014 года. По словам Ены, в результате применения огнестрельного оружия задержанным погиб Олег Ушневич и получил ранение Виталий Гуков.

Его также подозревают еще по ряду статей Уголовного кодекса. В частности, речь идет о превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия; законченном покушении на умышленное убийство; умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц.

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Отмечается, что на момент задержания силовик уже уволился из правоохранительных органов и работал в частной фирме охранником. Задержали его после того, как было собрано достаточно доказательств для вручения подозрения. Сейчас ему собираются избрать меру пресечения, обвинение будет просить о содержании под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюро расследований "майдановскими делами", которые насчитывают 14 тысяч томов, занимаются 30 следователей.