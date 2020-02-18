Прокуроры сообщили о подозрении силовику, который участвовал в расстрелах на Майдане

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении бывшему работнику внутренних войск МВД Украины, а именно спецподразделения «Омега», в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника массовых акций протестов в течение 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве.

По материалам следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц из числа бывших работников РСП ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюро расследований «майдановскими делами», которые насчитывают 14 тысяч томов, занимаются 30 следователей.