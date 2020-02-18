Эвакуированных из Китая украинцев не планируют размещать во Львовской области - председатель ОГА

О возможном прибытии во Львовскую область самолета с украинцами из Китая ранее заявил экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Украинцев, которых планируют эвакуировать из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, не планируют размещать во Львовской области.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

«В Украине есть только несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса. В том числе и львовский аэропорт. Вопрос размещения украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается», - подчеркнул он.

По его словам, Львовская область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

Ранее бывший председатель Львовской ОГА, действующий народный депутат Олег Синютка опубликовал в Facebook информацию, полученную от Министерства здравоохранения и Министерства инфраструктуры, в которой говорится о том, что «на этой неделе во Львовской области ожидается прибытие самолета с эвакуированными украинцами из Китая в связи с эпидемией коронавируса».

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации украинцев вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Кабинет министров выделил 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что граждане, которые будут эвакуированы из китайского города Ухань, будут находиться на обсервации (то есть в максимальной изоляции), а не на карантине.

По ее данным, всего людей, которые нуждаются в обсервации, на сегодняшний день около 100. В том числе 18 членов экипажа, трое медиков, четверо сотрудников ГСЧС и по двое - Государственной таможенной службы и ГПАУ.