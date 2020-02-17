В Минобороны провернули многомиллионную коррупционную сделку с бронемобилями "КОЗАК2" - журналист

За каждый из 50 приобретенных бронеавтомобилей государство переплатило 80 тысяч долларов, утверждает журналист Сергей Иванов.

В Минобороны реализовали коррупционную схему, закупив 50 бронеавтомобилей по искусственно завышенной цене. Государству были нанесены убытки на сумму свыше 4 миллионов долларов.

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Об этом в Facebook сообщает журналист и блогер Сергей Иванов. По его словам, речь идет о бронемобилях “КОЗАК2”, которые производятся на НПО "Практика".

Данная машина, как объясняет журналист, примерно на 80% состоит из импортных деталей, что привязывает ее к курсу доллара. Закупка деталей для этой техники осуществляются за валюту.

“В январе 2019 года была заявлена цена на "КОЗАК2": 8,4 млн грн за единицу. Курс доллара к гривне тогда был ±27,2 грн. Берем калькулятор и считаем: 8 400 000 ÷ 27,2 = $308 824...”, - отмечает он.

По словам Иванова, 30 декабря 2019 года Минобороны подписан контракт с НПО "Практика" на 50 бронемобілей "КОЗАК2". Однако там внезапно фигурируют уже совсем другие цифры.

“Согласно новому контракту, цена ТОГО ЖЕ САМОГО бронемобіля "КОЗАК2" вдруг возростает до 9,4 млн грн за единицу. Курс доллара к гривне в этот период ±24 грн.

Снова берем калькулятор и считаем: 9 400 000 ÷ 24 = $391 667

Следующий шаг - вычитаем разницу:

391 667 - 308 824 = $82 843

$82 843 - это сумма, на которую вопреки логике, при значительном снижении курса доллара ОДИН бронемобиль "КОЗАК2" подорожал лишь за год”, - отмечает журналист.

Как подчеркивает Иванов, если посчитать общую сумму в контракте на 50 единиц техники (82 843 × 50), то можно прийти к выводу, что государство переплачивает свыше 4 миллионов долларов ($4 142 150).

“Эта цифра, $4 142 150, фактически является суммой убытков государству, причиненных коррупционными действиями должностных лиц Минобороны с министром включительно. Кстати, министр в интервью соврал относительно авансирования, ибо ~70% (283 млн грн) УЖЕ проавансировано государством”, - указал он.

Блогер подчеркивает, что такие контракты подписываются уполномоченным лицом министерства на основании поручения, которое, в свою очередь, подписывает министр. Действующий министр, по убеждению Иванова, не мог не знать о повышении цены на бронемобили.

“Схема с "КОЗАК2" так понравилась участникам сделки, что в следующем Государственном оборонном заказе они заложили уже 100 таких бронемобилей, увеличив потенциальные убытки как минимум вдвое, и это образует новый состав преступления”, - отмечает он.

ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль "Козак-2" в 2017 году. Журналисты критиковали его, в частности, за высокую стоимость и несоответствие условиям ведения войны на востоке Украины.