ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль "Козак-2" (видео)

ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль частного отечественного производителя "Козак-2". Это - вторая модификация известного во времена войны "Козака".

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Новый броневик выдержал многомесячные испытания по всем армейским параметрам, его даже взрывали минами.

"Козак-2" предназначен для перевозки как личного состава, так и вооружения, на нем можно патрулировать местность и проводить спецоперации. Авто выдерживает прямые попадания патронов калибра 7.62 и защищает от минных осколков.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016-го года в зону АТО отправились 6 новых бронированных автомобилей "Козак-2" и три модернизированных бронетранспортера.