"На учителя можно поступить со 102 баллами": в ВР указали на кризис педагогического образования в вузах

Нардеп считает, что сейчас крайне необходимо вкладывать средства и ресурсы в подготовку квалифицированных учителей.

В Украине сложилась кризисная ситуация с педагогическим образованием. Чаще всего к педвузы поступают абитуриенты, набравшие минимальные баллы на внешнем независимом оценивании (ВНО).

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Об этой проблеме рассказала народный депутат Украины от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инновациям Инна Совсун, передает «Обозреватель».

"К сожалению, у нас кризис педагогического университетского образования. На учителя физики в педуниверситет можно поступить с результатом ВНО по физике 102 балла! Последние лет 10 в педуниверситеты в основном шли те, кто больше никуда не мог поступить", – подчеркнула она.

При этом Совсун развеяла миф о том, что профессионализм как-то связан с возрастом учителя.

"Я знаю прекрасных молодых педагогов и прекрасных педагогов более опытных. И в тех же возрастных группах есть педагоги, которых я бы никогда не допустила к свому ребенку. Поэтому здесь критерий не возраста, а скорее открытости и готовности к переменам", – уточнила политик.

Поэтому, по ее словам, сейчас крайне необходимо вкладывать средства и ресурсы в подготовку квалифицированных учителей.

"По моему глубокому убеждению, новая украинская школа не может состояться без нового украинского учителя", – отметила нардеп.

"К сожалению, у нас последние два года реформы сфокусировались на закупки новой мебели, на улучшении инфраструктуры... Да, это очень важные вещи, которые нужно делать. Но наиболее весомый фактор, который влияет на результат обучения наших детей – это квалификация учителей. Туда нужно инвестировать большие средства", – отметила Совсун.