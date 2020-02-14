Пережиток СССР: украинцы перестали доверять профсоюзам – опрос СМИ

Лишь 9% читателей отметили, что пользуются профсоюзами.

Украинцы перестали верить в профсоюзы и считают их "пережитком СССР".

Об этом стало известно по результатам опроса среди читателей OBOZREVATEL, проведенного в Telegram.

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Так, 48% читателей на вопрос, пользуются ли они какими-либо профсоюзными благами, ответили "Нет". Кроме того, 20% украинцев продемонстрировали, что считают профсоюзы устаревшей системой, оставшейся от Советского Союза и нуждающейся в реформировании.

Также всего 9% читателей отметили, что пользуются профсоюзами, и всего 5% считают их полезными институтами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина критически нуждается не только в осовременивании трудового законодательства, но и в перезагрузке института профсоюзов. В нынешнем виде они не выполняют своей главной функции – не защищают права наемных работников.