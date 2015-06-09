В Украине могут ввести сертификацию учителей, от результатов которой будет зависеть зарплата
Таким образом планируется стимулировать повышать квалификацию или хотя бы подтверждать ту, которая была.
Новый законопроект "Об образовании" предусматривает создание отдельной модели сертификации учителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун во время брифинга в Кабинете министров.
Читайте такжеЗадолженность по зарплате в Украине сократилась до 1,5 миллиарда гривень
"Законопроектом предусматривается создание отдельной модели сертификации учителей. Учитель, который хочет получать более высокую зарплату, проходит сертификацию, получает высшую категорию и таким образом получает надбавку к зарплате. Таким образом планируется стимулировать повышать квалификацию или хотя бы подтверждать ту, которая была", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, новый законопроект "Об образовании" сейчас находится на общественном обсуждении. Для учащихся законопроект предусматривает новую модель получения среднего образования – в течение 12 лет, из которых 1-5 классы – это начальная школа, 6-9 классы – базовая школа, 10-12 классы – профильная старшая школа.