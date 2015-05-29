В Украине судьи и милиция должны получать более высокую зарплату, чтобы не подпитывать коррупцию – миссия ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Несмотря на грохот пушек: украинские реформы, которые ведут вперед" в рамках 8-го Киевского форума.

"То, что касается судебной власти, а также милиции, что необходимо, так это повысить зарплату. Если люди получают 100 долларов в месяц, они будут продолжать подпитывать коррупцию", - считает Мижей.

Читайте такжеЭксперт: коррупция в Украине мешает введению безвизового режима с ЕС

По его словам, это касается и молодых работников, потому что управленческая система в Украине все предыдущие годы имела тенденцию к порче людей.

"Европейская делегация сейчас настойчиво работает с украинским правительством, чтобы помочь этой отрасли, и я буду с вами откровенным: реформа государственной службы должна быть ускорена, это чрезвычайно важно, особенно в стратегических отраслях ", - отметил Мижей.

По его мнению, власть Украины должна осуществить радикальные и оперативные реформы.