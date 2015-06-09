Спасатели эвакуируют жителей сел вблизи горящей нефтебазы - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, в настоящее время по состоянию на 12:00 пожар продолжается на 9 резервуарах. Тушение пламени продолжается. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники милиции.

«Проводится эвакуация людей, проживающих в ближайших населенных пунктах, в том числе жителей сел Крячки и Кобцы», - отмечают в МВД.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погиб один человек, 14 травмированы.