СБУ ликвидировала структуру, которая под видом "самообороны" хотела наладить поставку оружия из зоны АТО

В Винницкой области Служба безопасности Украины ликвидировала парамиллитарную структуру, которая действовала под видом «народной самообороны» и незаконно владела арсеналом оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По сообщению, злоумышленники, прикрываясь волонтерской деятельностью, пытались наладить канал поставки из района проведения антитеррористической операции огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки.

Особая опасность организации заключалась в том, что большинство ее членов ранее привлекались к уголовной ответственности за насильственные преступления, некоторые имели опыт боевых действий, владели навыками рукопашного боя, знакомы с методами работы правоохранителей, строго соблюдали требования конспирации.

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5 июня в Казатине и нескольких близлежащих селах Винницкой области оперативники провели одновременные обыски на девяти объектах - в частных домах, гаражных и складских помещениях. Изъято 8 единиц огнестрельного оружия, 20 гранат РГД-5 и Ф-1, более полутора тысяч патронов различного калибра, самодельные глушители, холодное оружие и около 2 кг марихуаны. Одна из гранат найдена непосредственно в штабе структуры, расположенном в здании Казатинской райгосадминистрации.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.