На Донетчине задержали "волонтеров" с арсеналом оружия (фото)

Сегодня на въезде в Артемовск со стороны Горловки сотрудниками горотдела совместно с силами милиции г. Киева для проверки документов был остановлен автомобиль «Газель», который следовал в Черниговскую область. В автомобиле находились 41-летний водитель и два пассажира: мужчина 47 лет и 21-летняя девушка, говорится в сообщении пресс-службы МВД в Донецкой области.

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"При задержании указанные лица представились волонтерами. Из их автомобиля изъяты 4 автомата Калашникова калибром 5,45 мм, гранаты Ф-1, боеприпасы, предметы экипировки, - сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. - Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

При осмотре транспорта в присутствии понятых в салоне авто под сиденьями было обнаружено спрятанное оружие и боеприпасы. В арсенал входило: 4 автомата, 16 магазинов к ним, 10 пачек с патронами калибра 5.45 мм, 3 гранаты Ф-1 с запалами, 1 штык-нож с ножнами, 2 упаковки пороха по 1 килограмму, 7 бронежилетов, армейские каски, 1 пустой корпус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ-26) и одна гильза от танкового боеприпаса.