В Севастополе митингуют против застройки местных пляжей

Как сообщает Крым.Реалии, акцию на центральной площади парка Победы организовали активисты и председатель общественной организации экологического и архитектурно-градостроительного общественного контроля «Золотое сечение» Иван Комелов.

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Стало известно, что общественные деятели заручились поддержкой так называемых членов местного парламента. Местные жители выступают против строительства апартаментов в районе парка Победы, бухты Омега, а также так называемого Солдатского пляжа.

Митингующие сообщают, что объекты, строительство которых ведет компания «Интерстрой», заморозили после политических событий в феврале-марте 2014 года. Однако с недавних пор застройщик возобновил свою активность и начал возводить недострои.