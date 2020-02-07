Чисто одесское преступление: мужчина вызвал эвакуатор и угнал чужую иномарку

Угонщик не смог завести автомобиль, и вызвал эвакуатор, который транспортировал его в указанное место.

В центре Одессы злоумышленник с помощью эвакуатора угнал автомобиль.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе об исчезновении иномарки в Портофранковское отделение полиции (Приморский район города) сообщил 21-летний владелец.

На следующий день правоохранители задержали злоумышленника и установили место, где находилась похищенная машина.

Установлено, что 38-летний местный житель с помощью отмычки открыл двери автомобиля, проник в салон, но завести машину не смог.

«После этого он вызвал эвакуатор, который транспортировал машину в указанное злоумышленником место... Как выяснилось, мужчина сразу же продал иномарку на запчасти, но полицейские успели найти ее целой и вернули ее законному владельцу», - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.