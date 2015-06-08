В Житомире в рамках акции "Теплые ладони" дети разрисовали футболки родителям в зону АТО
02:07, 08 июня 2015Общество
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В Житомире в рамках акции «Теплые ладони» дети задействованных в АТО военных разрисовали ладонями футболки для своих родителей.
Акция "Теплые ладони" / facebook.com/mip.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в воинской части Житомирской 95-й бригады по улице проспект Мира, 39.
На территории воинской части собралось 27 детей, родители которых мобилизованы в зону проведения антитеррористической операции и сейчас находятся на востоке Украины.
На синих футболках дети оранжевыми красками поставили отпечатки своих ладоней, написали свои имена и теплые слова родителям. Эти футболки будут переданы родителям-военнослужащим в зону АТО.
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