Украинского консула обвинили в изнасиловании 17-летней молдаванки

По информации СМИ, речь о вероятном изнасиловании 17-летней девушки 4 февраля. В нем подозревают двоих мужчин – 37 и 38 лет. Одного из фигурантов уже задержали.

Украинского консула Александра Сторожука обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Его отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ и МИД Украины.

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По информации СМИ, речь о вероятном изнасиловании 17-летней девушки 4 февраля. В нем подозревают двоих мужчин – 37 и 38 лет. Одного из фигурантов уже задержали.

В МИД информацию подтвердили.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах. Молдовская сторона попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий», – сообщили в министерстве.

Сейчас госсекретариат МИД открыл дисциплинарное производство. На время его проведения дипломата отстранили от исполнения обязанностей.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.