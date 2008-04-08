Куницын считает популистским решение горсовета

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает популистскими сегодняшние решения городского совета о проведении референдума относительно недоверия горгосадминистрации, а также об обращении к Верховной Раде с просьбой создать временную следственную комиссию по расследованию фактов выдачи земли Севастополя должностными лицами ГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя журналистам свое отношение к упомянутым решениям горсовета.

“Убежден, решение горсовета никакой юридической основы под собой не имеет. Администрация будет действовать в соответствии с законодательством, решение будет опротестовано в судебном порядке, через прокуратуру. Решение популистское”, – сказал С.КУНИЦЫН.

По мнению председателя горадминистрации, вопросы о незаконном выделении земель должны решаться в суде.

“Мы уже были знакомы за последние годы с массой решений, громких обвинений, а затем все это посыпалось в суде”, – отметил С.КУНИЦЫН.

Он опровергает обвинения горсовета Севастополя в незаконном землеотводе. “Администрация ни пяди севастопольской земли никому не продала. А если даже по решению суда – подчеркиваю – мы выделили в аренду какой-то участок земли – нас заставил суд, – то это не значит, что эту землю кто-то украл”, – заявляет председатель горадминистрации.

В то же время он обвинил городской совет в попытке передать 13 тыс. га в охотничьих угодьях частной структуре.

“Почитайте проект решения горсовета о том, чтобы 13 тысяч гектаров дать частному предприятию в охотничьих угодьях. Это же не 300 га, по которым обвиняют горадминистрацию... Мы знаем, кто стоит за этим, какие коммерческие структуры”, – заявил С.КУНИЦЫН. “Мы сегодня вместе с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы разоблачить факты коррупции по отношению к тем земельным участкам, которые продаются через подставные фирмы по городу Севастополю”, – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Севастопольский горсовет сегодня назначил референдум о недоверии госадминистрации города.

Таким образом, городской совет Севастополя на сегодняшнем пленарном заседании поддержал требование депутатов горсовета - членов контрольной комиссии по выяснению причин и обстоятельств передачи субъектам ведения хозяйства земель различных категорий о назначении и проведении местного (консультативного) референдума. На плебисцит будет вынесен “вопрос недоверия городской государственной администрации в связи с ее действиями по передаче различным субъектам ведения хозяйства земель города Севастополя под застройку”.

По предварительному решению, референдум должен состояться 25 мая.

Кроме того, горсовет обратится к Верховной Раде Украины “с требованием создать временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств передачи должностными лицами Севастопольской городской государственной администрации земель города под застройку”.