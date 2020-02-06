цей матеріал доступний українською

Под Днепром посреди улицы лежат оголенные провода, от ударов током погибли три собаки (фото)

17:39, 06 февраля 2020
Общество
431 0

Читайте такжеНа Днепропетровщине из-за снежного коллапса застряли тысячи автомобилей (видео)

Как сообщает dp.vgorode.ua, из-за сильного циклона на одной из улиц села Сажевка оборвались провода линии электропередачи и упали в мокрый снег. Люди обходят этот участок стороной, но бездомные собаки попадают в электрическую ловушку.

Из-за оголенных проводов, лежащих на сырой земле от удара током уже погибло три собаки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter