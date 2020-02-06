Под Днепром посреди улицы лежат оголенные провода, от ударов током погибли три собаки (фото)

Провода оборвало во время циклона, бушующего в Днепропетровской области.

Пока в Днепре убирают последствия непогоды, в пригороде, в районе аэропорта в результате обрыв проводов гибнут собаки.

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Как сообщает dp.vgorode.ua, из-за сильного циклона на одной из улиц села Сажевка оборвались провода линии электропередачи и упали в мокрый снег. Люди обходят этот участок стороной, но бездомные собаки попадают в электрическую ловушку.

Из-за оголенных проводов, лежащих на сырой земле от удара током уже погибло три собаки.