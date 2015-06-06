Украина хочет договориться с Канадой о многократных визах на 10 лет

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина хочет договориться с Канадой о возможности получения украинцами многократных виз сроком на 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Киеве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном Харпером.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Канада проводят консультации по визовому диалогу.

"Каждая страна имеет свой формат консультаций по визовому диалогу. Сегодня утром у нас открылось одно направление сотрудничества с Японией - по визовой либерализации...", - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко поручил до 17 августа выполнить все технические задания для получения безвизового режима с ЕСПо словам Порошенко, также начат визовый диалог с Канадой. В частности, президент отметил, что во время консультаций с Канадой Украина ставит целью добиться, чтобы большинство виз, которые выдаются, были многократными, и выдавались они на десять лет. По словам президента, речь идет о беспрецедентном увеличении срока действия виз.

Вместе с тем Порошенко отметил, что Украина также предлагает упростить процедуру получения канадских виз.