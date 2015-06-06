В Киеве произошло очередное столкновение между милицией и противниками Марша равенства

На Оболони в Киеве произошло очередное столкновение между милицией и неизвестными молодыми людьми, которые пытались помешать “Маршу равенства”.

Как передает корреспондент УНИАН, группа парней внезапно стала убегать с места возле ТЦ “Дрим таун”, которое они перед этим заняли для противостояния с милицией.

На своем пути они встретили одного милиционера, которого все вместе стали жестоко избивать. В этот момент к хулиганам уже подбежали милиционеры, и между ними произошло столкновение.

Однако большинству хулиганов удалось сбежать, только нескольких из них задержала милиция.

Сейчас милиция продолжает преследование нападавших, добравшись уже до станции метро “Минская”.

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Как сообщалось, сегодня в Киеве во время «Марша равенства» на Оболонской набережной возникла потасовка, один работник милиции был ранен. За противоправные действия задержано несколько человек.

Уже после завершения марша на Оболонской набережной появилась большая колонна агрессивно настроенных лиц, которые стали преследовать участников марша. Милиция перекрыла им путь и пытается задержать.